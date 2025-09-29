Видео
Главная Новости дня В Норвегии самолет изменил маршрут из-за фиксации дронов

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 06:48
Дроны в Норвегии 29 сентября - самолету пришлось сментьл маршрут
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В ночь на 29 сентября одному из самолетов в Норвегии пришлось развернуться и полететь совершенно в другую сторону от конечной точки. Причиной таких действий стала очередная фиксация беспилотников.

Об этом сообщает Nybeder.

Читайте также:

Дроны в Норвегии заметили вновь

"Новержскому самолету, который следовал из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться из-за обнаружения беспилотника", — сказал Эйвинд Хаммер Мюре, пресс-секретарь одной из норвежских компаний.

Как пишет издание, компания получила уведомление о закрытии аэропорта в Бардуфоссе.

"В бесполетной зоне аэропорта Бардуфосс в Тромсе были замечены военные беспилотники", — подтвердила информацию Каролина Педерсен, пресс-секретарь компании Avinor, которая отвечает за работу нескольких аэропортов в Норвегии.

Вскоре издание написало, что вероятные дроны уже не были видны.

Напомним, что вечером в четверг, 25 сентября, в Дании закрыли аэропорт "Ольборг". Это был уже третий день подряд, когда в стране фиксировали дроны закрывали аэропорт.

Также на днях глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова присоединиться к масштабной инициативе ЕС под названием "Стена дронов".

самолет аэропорты Норвегия дроны самолеты авиация
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
