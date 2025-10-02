Визит Зеленского в Данию 2 октября - что известно

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества. Он проходит в Bella Center в Копенгагене.

Об этом сообщает DR в четверг, 2 октября.

Запланировано выступление Зеленского на заседании Европейского политического сообщества, где соберутся около 50 глав государств и правительств, а также лидеры ЕС.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Дании и Норвегии.

Затем начнется пленарное заседание Европейского политического сообщества, где выступит украинский президент.

Также планируется встреча главы государства с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии и Польши.

Саммит Евросообщества в Копенгагене проходит на следующий день после неформального саммита лидеров ЕС, где Владимир Зеленский выступил дистанционно.

Напомним, вчера в Киев приезжала Королевская принцесса Великобритании Анна. Она встретилась с Зеленским.

Также президент созвонился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.