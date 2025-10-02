Визит Зеленского в Данию 2 октября - что известно

Зеленский прибыл в Данию на саммит Евросообщества
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества. Он проходит в Bella Center в Копенгагене.
Об этом сообщает DR в четверг, 2 октября.
Зеленский в Дании — план поездки
Запланировано выступление Зеленского на заседании Европейского политического сообщества, где соберутся около 50 глав государств и правительств, а также лидеры ЕС.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Дании и Норвегии.
Затем начнется пленарное заседание Европейского политического сообщества, где выступит украинский президент.
Также планируется встреча главы государства с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии и Польши.
Саммит Евросообщества в Копенгагене проходит на следующий день после неформального саммита лидеров ЕС, где Владимир Зеленский выступил дистанционно.
Напомним, вчера в Киев приезжала Королевская принцесса Великобритании Анна. Она встретилась с Зеленским.
Также президент созвонился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
