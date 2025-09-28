Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Рютте — що обговорили

Зеленський обговорив з Рютте програму PURL — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили програму PURL.
Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 28 вересня.
Розмова Зеленського з Рютте 28 вересня
Глава держави подякував генсеку НАТО за підтримку. Він розповів йому про сьогоднішній російський обстріл. Відомо, що окупанти атакували дронами та ракетами.
Зеленський та Рютте обговорили програму PURL, яку дуже цінує Україна.
"Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей. Дякую!" — додав український лідер.
Нагадаємо, 28 вересня Зеленський провів розмову з премʼєром Норвегії Йонасом Гар Стере. Однією з тем були потреби України.
Раніше глава держави відреагував на масований російський обстріл України. Атака тривала понад 12 годин.
Читайте Новини.LIVE!