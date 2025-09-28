Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Рютте — что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 28 сентября.

Разговор Зеленского с Рютте 28 сентября

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за поддержку. Он рассказал ему о сегодняшнем российском обстреле. Известно, что оккупанты атаковали дронами и ракетами.

Зеленский и Рютте обсудили программу PURL, которую очень ценит Украина.

"Она уже хорошо движется. Обсудили, как ее еще расширить, чем именно наполнить, и привлечение других стран. Эта программа помогает Украине покупать именно то оружие, которое защищает жизни людей. Спасибо!" — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября Зеленский провел разговор с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере. Одной из тем были потребности Украины.

Ранее глава государства отреагировал на массированный российский обстрел Украины. Атака продолжалась более 12 часов.