Главная Новости дня Зеленский обсудил с Рютте программу PURL — детали

Зеленский обсудил с Рютте программу PURL — детали

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 15:42
Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Рютте — что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 28 сентября.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Рютте 28 сентября

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за поддержку. Он рассказал ему о сегодняшнем российском обстреле. Известно, что оккупанты атаковали дронами и ракетами.

Зеленский и Рютте обсудили программу PURL, которую очень ценит Украина.

"Она уже хорошо движется. Обсудили, как ее еще расширить, чем именно наполнить, и привлечение других стран. Эта программа помогает Украине покупать именно то оружие, которое защищает жизни людей. Спасибо!" — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября Зеленский провел разговор с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере. Одной из тем были потребности Украины.

Ранее глава государства отреагировал на массированный российский обстрел Украины. Атака продолжалась более 12 часов.

Владимир Зеленский война НАТО Украина Марк Рютте
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
