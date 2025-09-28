Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 28 сентября. Он отметил, что вражеский обстрел продолжался более чем 12 часов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Атака РФ на Украину 28 сентября — реакция Зеленского

По информации президента, более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Россияне выпустили по мирному населению Украины почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". А утром оккупанты снова атаковали "Шахедами".

Зеленский отметил, что основными направлениями вражеской атаки были — Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области.

В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка.

Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети.

По данным Зеленского, под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все необходимые службы работают на местах.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот.

Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки", — резюмировал президент Украины.

Ранее мы информировали, что в ночь на 28 сентября российские войска атаковали здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Также мы сообщали, что в результате вражеского обстрела Киеве 28 сентября количество погибших продолжает расти.