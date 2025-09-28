Реакція Зеленського на масований обстріл України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну в ніч проти 28 вересня. Він зазначив, що ворожий обстріл тривав більш ніж 12 годин.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Україну 28 вересня. Фото: ДСНС

Атака РФ на Україну 28 вересня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар Росії по Україні в ніч проти 28 вересня. Крім того, глава держав опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

За інформацією президента, понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Росіяни випустили по мирному населенню України майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". А вранці окупанти знову атакували "Шахедами".

Наслідки атаки РФ на Україну 28 вересня. Фото: ДСНС

Зеленський зазначив, що основними напрямками ворожої атаки були — Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка.

Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

За даними Зеленського, під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.

Наслідки атаки РФ на Україну 28 вересня. Фото: ДСНС

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.

Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", — резюмував президент України.

Наслідки атаки РФ на Україну 28 вересня. Фото: ДСНС

Раніше ми інформували, що в ніч проти 28 вересня російські війська атакували будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Також ми повідомляли, що внаслідок ворожого обстрілу Києві 28 вересня кількість загиблих продовжує зростати.