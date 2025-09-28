Зеленский и премьер Норвегии обсудили поддержку Украины

Зеленский обсудил с премьером Норвегии потребности Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. В частности, стороны обсудили потребности Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Гар Стере
Глава государства поблагодарил за поддержку премьера Норвегии после ночного российского обстрела. По его словам, Украина ценит помощь Норвегии.
Стороны обсудили противовоздушную оборону, потребности страны и возможности укрепиться.
"Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время. Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 28 сентября.
Также атаку России прокомментировал лидер Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что обстрел произошел после недели Генассамблеи ООН.
