Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Норвегии потребности Украины

Зеленский обсудил с премьером Норвегии потребности Украины

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 15:25
Зеленский и премьер Норвегии обсудили поддержку Украины
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. В частности, стороны обсудили потребности Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Гар Стере

Глава государства поблагодарил за поддержку премьера Норвегии после ночного российского обстрела. По его словам, Украина ценит помощь Норвегии.

Стороны обсудили противовоздушную оборону, потребности страны и возможности укрепиться.

"Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время. Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 28 сентября.

Также атаку России прокомментировал лидер Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что обстрел произошел после недели Генассамблеи ООН.

Владимир Зеленский война Норвегия Украина обстрелы ПВО
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
