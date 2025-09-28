Зеленский и премьер Норвегии обсудили поддержку Украины

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. В частности, стороны обсудили потребности Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Гар Стере

Глава государства поблагодарил за поддержку премьера Норвегии после ночного российского обстрела. По его словам, Украина ценит помощь Норвегии.

Стороны обсудили противовоздушную оборону, потребности страны и возможности укрепиться.

"Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время. Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 28 сентября.

Также атаку России прокомментировал лидер Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что обстрел произошел после недели Генассамблеи ООН.