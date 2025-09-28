Зеленський і премʼєр Норвегії обговорили підтримку України

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 вересня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Зокрема, сторони обговорили потреби України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Гар Стере

Глава держави подякував за підтримку премʼєру Норвегії після нічного російського обстрілу. За його словами, Україна цінує допомогу Норвегії.

Сторони обговорили протиповітряну оборону, потреби країни та можливості зміцнитись.

"Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 28 вересня.

Також атаку Росії прокоментував лідер Фінляндії Александр Стубб. Він зауважив, що обстріл стався після тижня Генасамблеї ООН.