Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив із премʼєром Норвегії потреби України

Зеленський обговорив із премʼєром Норвегії потреби України

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 15:25
Зеленський і премʼєр Норвегії обговорили підтримку України
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 вересня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Зокрема, сторони обговорили потреби України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Гар Стере

Глава держави подякував за підтримку премʼєру Норвегії після нічного російського обстрілу. За його словами, Україна цінує допомогу Норвегії.

Сторони обговорили протиповітряну оборону, потреби країни та можливості зміцнитись.

"Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 28 вересня.

Також атаку Росії прокоментував лідер Фінляндії Александр Стубб. Він зауважив, що обстріл стався після тижня Генасамблеї ООН.

Володимир Зеленський війна Норвегія Україна обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації