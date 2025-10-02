Відео
Україна
Зеленський прибув до Данії на саміт Євроспільноти

Зеленський прибув до Данії на саміт Євроспільноти

Ua en ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:16
Візит Зеленського до Данії 2 жовтня - що відомо
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти. Він проходить у Bella Center в Копенгагені. 

Про це повідомляє DR у четвер, 2 жовтня.

Зеленський у Данії — план поїздки

Заплановано виступ Зеленського на засіданні Європейського політичного співтовариства, де зберуться близько 50 глав держав і урядів, а також лідери ЄС.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський вже провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії та Норвегії.

Далі розпочнеться пленарне засідання Європейського політичного співтовариства, де виступить український президент. 

Також плануються зустрічі глави держави з лідерами Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини та Польщі.

Саміт Євроспільноти у Копенгагені відбувається наступного дня після неформального саміту лідерів ЄС, де Володимир Зеленський виступив дистанційно.

Нагадаємо, вчора до Києва приїжджала Королівська принцеса Великої Британії Анна. Вона зустрілась із Зеленським.

Також президент зідзвонився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

Володимир Зеленський Європейський союз Данія саміт президент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
