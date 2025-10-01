Володимир Зеленський зустрівся з принцесою Анною в Києві — фото, відео

Володимир Зеленський та принцеса Анна. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королівською принцесою Великої Британії Анною, яка приїхала до Києва у середу, 1 жовтня. Це перший візит Її Високості після проголошення незалежності України.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

Зеленський зустрівся із принцесою Анною

Глава держави подякував принцесі Анні за увагу та підтримку України, а також за допомогу українцям, які були змушені переїхати до Великої Британії через російську агресію. Нині там проживає близько 250 тисяч українських громадян.

Королівська принцеса Британії Анна та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Серед ключових тем переговорів було питання повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Президент відзначив активну участь Великої Британії у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті.

Також президент і принцеса обговорили питання реабілітації українських воїнів, зокрема із використанням тварин у терапії, а також методики відновлення фізичного та ментального здоров'я.

Зустріч Володимира Зеленського з принцесою Анною. Фото: Офіс Президента

Окремо Зеленський висловив вдячність за зустріч принцеси Анни з українськими ветеранами. Він підкреслив важливість того, що Її Королівська Високість приділяє особливу увагу цій темі.

"Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем повернення українських дітей.

А також президент України провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.