Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Королівською принцесою Британії — відео

Зеленський зустрівся з Королівською принцесою Британії — відео

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:22
Володимир Зеленський зустрівся з принцесою Анною в Києві — фото, відео
Володимир Зеленський та принцеса Анна. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королівською принцесою Великої Британії Анною, яка приїхала до Києва у середу, 1 жовтня. Це перший візит Її Високості після проголошення незалежності України.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський зустрівся із принцесою Анною

Глава держави подякував принцесі Анні за увагу та підтримку України, а також за допомогу українцям, які були змушені переїхати до Великої Британії через російську агресію. Нині там проживає близько 250 тисяч українських громадян.

Зеленський зустрівся з принцесою Анною - фото
Королівська принцеса Британії Анна та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Серед ключових тем переговорів було питання повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Президент відзначив активну участь Великої Британії у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті.

Також президент і принцеса обговорили питання реабілітації українських воїнів, зокрема із використанням тварин у терапії, а також методики відновлення фізичного та ментального здоров'я.

Принцеса Анна прибула до Києва - фото
Зустріч Володимира Зеленського з принцесою Анною. Фото: Офіс Президента

Окремо Зеленський висловив вдячність за зустріч принцеси Анни з українськими ветеранами. Він підкреслив важливість того, що Її Королівська Високість приділяє особливу увагу цій темі.

"Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем повернення українських дітей.

А також президент України провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.

Володимир Зеленський Київ принцеса Анна королівська родина зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації