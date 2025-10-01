Володимир Зеленський зустрівся з принцесою Анною в Києві — фото, відео

Зеленський зустрівся з Королівською принцесою Британії — відео
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королівською принцесою Великої Британії Анною, яка приїхала до Києва у середу, 1 жовтня. Це перший візит Її Високості після проголошення незалежності України.
Про це український лідер написав у своєму Telegram.
Зеленський зустрівся із принцесою Анною
Глава держави подякував принцесі Анні за увагу та підтримку України, а також за допомогу українцям, які були змушені переїхати до Великої Британії через російську агресію. Нині там проживає близько 250 тисяч українських громадян.
Серед ключових тем переговорів було питання повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Президент відзначив активну участь Великої Британії у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті.
Також президент і принцеса обговорили питання реабілітації українських воїнів, зокрема із використанням тварин у терапії, а також методики відновлення фізичного та ментального здоров'я.
Окремо Зеленський висловив вдячність за зустріч принцеси Анни з українськими ветеранами. Він підкреслив важливість того, що Її Королівська Високість приділяє особливу увагу цій темі.
"Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому", — сказав Зеленський.
