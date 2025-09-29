Зеленський поговорив із президенткою Молдови Маєю Санду

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президенткою Молдови Маєю Санду. Глава держави привітав лідерку з перемогою її партії на виборах.

Про це Володимир Зеленгський повідомив у Telegram.

"Говорив із Президенткою Молдови Маєю Санду. Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху", — повідомив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє.

Президент України наголосив, що російська підривна діяльність, постійні дезінформації — нічого із цього не спрацювало. Лідер зауважив, що важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.

"Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива — безпекова, економічна, а отже, і соціальна", — резюмував Зеленський.

Також ми повідомляли, що у неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори.