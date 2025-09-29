Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів розмову із Маєю Санду — деталі

Зеленський провів розмову із Маєю Санду — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:16
Зеленський поговорив із президенткою Молдови Маєю Санду
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президенткою Молдови Маєю Санду. Глава держави привітав лідерку з перемогою її партії на виборах.

Про це Володимир Зеленгський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив із Маєю Санду — деталі

Сьогодні, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із лідеркою Молдови Маєю Санду та привітав з перемогою її партії на виборах.

"Говорив із Президенткою Молдови Маєю Санду. Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху", — повідомив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє.

Президент України наголосив, що російська підривна діяльність, постійні дезінформації — нічого із цього не спрацювало. Лідер зауважив, що важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.

"Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива — безпекова, економічна, а отже, і соціальна", — резюмував Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Раніше ми інформували, що Зеленський привітав Маю Санду із перемогою її партії "Дія і солідарність" на виборах у Молдові.

Також ми повідомляли, що у неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори.

Володимир Зеленський Молдова вибори переговори Мая Санду
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації