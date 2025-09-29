Вибори в Молдові 2025 — партія Санду перемогла

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. Він наголосив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову.

Про це Володимир Зеленський повідомив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передають Новини.LIVE.

Під час своєї промови Зеленський привітав Санду із перемогою партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. За його словами, Росія не змогла дестабілізувати Молдову і "перемогла ідея Європи".

"На виборах перемогла ідея Європи, нормального й стабільного національного розвитку. Підривний вплив Росії не пошириться далі в Європу", — сказав президент.

Зазначимо, що ЦВК оприлюднила рейтинг голосування:

"Дія і солідарність" (PAS) — 49,54%;

Патріотичний блок — 24,57%;

блок "Альтернатива" — 8,07%;

"Демократія удома" — 6,25;

"Наша партія" — 5,66%.

Зазначається, що інші партії не набрали навіть 1%.

Нагадаємо, під час голосування у Молдові були зафіксовані низку порушень. Так, повідомлялося про "замінування" кількох закордонних дільниць. Повідомлення про це надійшли у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

Також ми писали, що партія Молдови, що зазіхала на південь Одещини, була знята з виборів. Йдеться про "Велику Молдову", лідерка якої Вікторія Фуртуне.