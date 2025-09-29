Відео
Україна
Головна Новини дня Ідея Європи — Зеленський привітав Санду із перемогою її партії

Ідея Європи — Зеленський привітав Санду із перемогою її партії

Дата публікації: 29 вересня 2025 11:48
Вибори в Молдові 2025 — партія Санду перемогла
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. Він наголосив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову.

Про це Володимир Зеленський повідомив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передають Новини.LIVE

Читайте також:

Парламентські вибори в Молдові

Під час своєї промови Зеленський привітав Санду із перемогою партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. За його словами, Росія не змогла дестабілізувати Молдову і "перемогла ідея Європи".

"На виборах перемогла ідея Європи, нормального й стабільного національного розвитку. Підривний вплив Росії не пошириться далі в Європу", — сказав президент.

Зазначимо, що ЦВК оприлюднила рейтинг голосування: 

  • "Дія і солідарність" (PAS) — 49,54%;
  • Патріотичний блок — 24,57%;
  • блок "Альтернатива" — 8,07%;
  • "Демократія удома" — 6,25;
  • "Наша партія" — 5,66%.

Зазначається, що інші партії не набрали навіть 1%. 

Нагадаємо, під час голосування у Молдові були зафіксовані низку порушень. Так, повідомлялося про "замінування" кількох закордонних дільниць. Повідомлення про це надійшли у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

Також ми писали, що партія Молдови, що зазіхала на південь Одещини, була знята з виборів. Йдеться про "Велику Молдову", лідерка якої Вікторія Фуртуне.

Володимир Зеленський Молдова вибори Європа Мая Санду
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
