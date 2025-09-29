Вибори в Молдові 2025 — партія Санду перемогла

Ідея Європи — Зеленський привітав Санду із перемогою її партії
Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. Він наголосив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову.
Про це Володимир Зеленський повідомив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передають Новини.LIVE.
Парламентські вибори в Молдові
Під час своєї промови Зеленський привітав Санду із перемогою партії "Дія і солідарність" на парламентських виборах. За його словами, Росія не змогла дестабілізувати Молдову і "перемогла ідея Європи".
"На виборах перемогла ідея Європи, нормального й стабільного національного розвитку. Підривний вплив Росії не пошириться далі в Європу", — сказав президент.
Зазначимо, що ЦВК оприлюднила рейтинг голосування:
- "Дія і солідарність" (PAS) — 49,54%;
- Патріотичний блок — 24,57%;
- блок "Альтернатива" — 8,07%;
- "Демократія удома" — 6,25;
- "Наша партія" — 5,66%.
Зазначається, що інші партії не набрали навіть 1%.
Нагадаємо, під час голосування у Молдові були зафіксовані низку порушень. Так, повідомлялося про "замінування" кількох закордонних дільниць. Повідомлення про це надійшли у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.
Також ми писали, що партія Молдови, що зазіхала на південь Одещини, була знята з виборів. Йдеться про "Велику Молдову", лідерка якої Вікторія Фуртуне.
Читайте Новини.LIVE!