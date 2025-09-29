Выборы в Молдове 2025 — партия Санду победила

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Россия не смогла дестабилизировать Молдову.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Парламентские выборы в Молдове

Во время своей речи Зеленский поздравил Санду с победой партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах. По его словам, Россия не смогла дестабилизировать Молдову и "победила идея Европы".

"На выборах победила идея Европы, нормального и стабильного национального развития. Подрывное влияние России не распространится дальше в Европу", — сказал президент.

Отметим, что ЦИК обнародовала рейтинг голосования:

"Действие и солидарность" (PAS) — 49,54%;

Патриотический блок — 24,57%;

блок "Альтернатива" — 8,07%;

"Демократия дома" — 6,25;

"Наша партия" — 5,66%.

Отмечается, что другие партии не набрали даже 1%.

Напомним, во время голосования в Молдове были зафиксированы ряд нарушений. Так, сообщалось о "заминировании" нескольких зарубежных участков. Сообщения об этом поступили в Брюсселе, Риме, Генуе, Бухаресте, Эшвилле в США и испанском Аликанте.

Также мы писали, что партия Молдовы, которая посягала на юг Одесской области, была снята с выборов. Речь идет о "Большой Молдове", лидер которой Виктория Фуртуне.