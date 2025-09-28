Видео
Україна
Выборы в Молдове — "заминирован" ряд зарубежных участков

Выборы в Молдове — "заминирован" ряд зарубежных участков

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 18:02
Заминирован ряд избирательных участков за рубежом во время выборов в Молдове 28 сентября
Выборы в Молдове. Фото: Reuters

Ряд зарубежных избирательных участков для голосования на парламентских выборах в Молдове "заминировали". В частности, сообщения о "минировании" поступили в Брюсселе, Риме, Генуе, Бухаресте, Эшвилле в США и испанском Аликанте.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Молдовы в воскресенье, 28 сентября.

МЗС
Сообщение МИД Молдовы. Фото: скриншот

РФ вмешивается в избирательный процесс в Молдове

"Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова", — говорится в сообщении.

Однако в МИД отметили, что молдовская власть подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, "чтобы избирательный процесс не пострадал".

"Камеры наблюдения за избирательными процессами, размещенные в избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они оставались невредимыми до восстановления избирательных процессов", — добавили в ведомстве.

Напомним, во время выборов в Молдове зафиксированы многочисленные нарушения.

Также мы писали, чем завершился предвыборный процесс для партии в Молдове, которая посягала на украинские земли.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
