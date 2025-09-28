Заміновано низку виборчих дільниць за кордоном під час виборів у Молдові 28 вересня

Вибори в Молдові. Фото: Reuters

Низку закордонних виборчих дільниць для голосування на парламентських виборах у Молдові "замінували". Зокрема, повідомлення про "мінування" надійшли у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови у неділю, 28 вересня.

Допис МЗС Молдови. Фото: скриншот

РФ втручається у виборчий процес в Молдові

"Попередження про мінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в межах втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", — йдеться в повідомленні.

Проте в МЗС зазначили, що молдовська влада підготувалась до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, "щоб виборчий процес не постраждав".

"Камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів", — додали у відомстві.

