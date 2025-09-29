Відео
Головна Новини дня Вибори в Молдові — партія Санду отримала монобільшість

Вибори в Молдові — партія Санду отримала монобільшість

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 02:30
Результати виборів у Молдові - партія Санду отримає монобільшість
Майя Санду. Фото: APA

Учора в неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Уже підраховано майже всі голоси і попередньо, правляча партія матиме монобільшість. 

Про це свідчить сайт ЦВК Молдови та портал Alegeri.

Читайте також:

Монобільшість у Санду

Станом на 02:15 ночі вже підраховано понад 97% голосів або ж інакше кажучи, підраховано голоси на 2217 виборчих дільницях із 2274.

Попередньо, в цей час:

  • партія президентки країни Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS) набрала 49,24%;
  • у проросійського "Патріотичного блоку" 24,79%.

Решта партій набрали набагато менше, ознайомитися з результатами можна на фото нижче.

Результаты выборов в Молдове - партия Санду получит монобольшинство - фото 1
Попередні результати виборів у Молдові. Фото: скріншот із сайту

Зазначимо, що загалом до парламенту Молдови обирають 101 депутата. За даними платформи Alegeri:

  • партія PAS отримує 53 мандати (тобто монобільшість);
  • у "Партійного блоку" 27 мандатів.
Результаты выборов в Молдове - партия Санду получит монобольшинство - фото 2
Попередня кількість мандатів у партій у Молдові. Фото: скріншот із сайту

Пояснимо, що в Молдові наявність мінімум 51 депутата - це вже монобільшість. Якщо раптом депутатів від однієї партії 67 - це вже конституційна більшість, що дає змогу змінювати Конституцію й ухвалювати інші глобальні рішення.

Монобільшість у Санду означає, що партії PAS не будуть потрібні коаліції, а також їхніх голосів буде достатньо, щоб сформувати свій уряд.

Нагадаємо, що виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка склала майже 52%.

Також ми писали, що в Молдові зняли з виборів партію "Велика Молдова", лідерка якої Вікторія Фуртуне не раз закликала повернути Молдові Буджак на півдні Одеської області.

ЦВК Молдова вибори голосування Мая Санду парламент
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
