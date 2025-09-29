Результати виборів у Молдові - партія Санду отримає монобільшість

Вибори в Молдові — партія Санду отримала монобільшість
Учора в неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Уже підраховано майже всі голоси і попередньо, правляча партія матиме монобільшість.
Про це свідчить сайт ЦВК Молдови та портал Alegeri.
Монобільшість у Санду
Станом на 02:15 ночі вже підраховано понад 97% голосів або ж інакше кажучи, підраховано голоси на 2217 виборчих дільницях із 2274.
Попередньо, в цей час:
- партія президентки країни Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS) набрала 49,24%;
- у проросійського "Патріотичного блоку" 24,79%.
Решта партій набрали набагато менше, ознайомитися з результатами можна на фото нижче.
Зазначимо, що загалом до парламенту Молдови обирають 101 депутата. За даними платформи Alegeri:
- партія PAS отримує 53 мандати (тобто монобільшість);
- у "Партійного блоку" 27 мандатів.
Пояснимо, що в Молдові наявність мінімум 51 депутата - це вже монобільшість. Якщо раптом депутатів від однієї партії 67 - це вже конституційна більшість, що дає змогу змінювати Конституцію й ухвалювати інші глобальні рішення.
Монобільшість у Санду означає, що партії PAS не будуть потрібні коаліції, а також їхніх голосів буде достатньо, щоб сформувати свій уряд.
Нагадаємо, що виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка склала майже 52%.
Також ми писали, що в Молдові зняли з виборів партію "Велика Молдова", лідерка якої Вікторія Фуртуне не раз закликала повернути Молдові Буджак на півдні Одеської області.
