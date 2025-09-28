Явка на виборах у Молдові 28 вересня становила 52%

Вибори в Молдові. Фото: Reuters

Явка виборців на парламентських виборах у Молдові становила майже 52%. Виборчі дільниці закрились о 21:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови у неділю, 28 вересня.

Реклама

Читайте також:

Явка на виборах у Молдові. Фото: скриншот

Скільки людей проголосували на виборах у Молдові

Таким чином на момент закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова явка виборців становила майже 1,6 мільйона людей.

ЦВК оголосила всі голоси, віддані за партію "Велика Молдова", яку очолює Вікторія Фуртуне, недійсними.

Також недійсними, але вже на централізованому рівні, будуть визнані бюлетені у виборчих дільницях, які до цього часу вже закрилися.

Станом на 21:50 підраховано 5% голосів, поки лідирує проросійський альянс "Патріотичний блок" Ігоря Додона. Проєвропейська партія Маї Санду поки на другому місці.

Скільки партій, блоків та кандидатів у Молдові

У виборах беруть участь 14 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Прохідний бар’єр становить 5% для партій, 7% — для блоків і 2% — для незалежних. Вибори відбуваються за пропорційною системою.

Нагадаємо, що саме партія "Велика Молдова" закликала "повернути" Молдові частину Одеської області.

Також зафіксовано випадки втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова.