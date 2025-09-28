Видео
Видео

Избирательные участки в Молдове закрылись — какая явка

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 21:57
Явка на выборах в Молдове 28 сентября составила 52%
Выборы в Молдове. Фото: Reuters

Явка избирателей на парламентских выборах в Молдове составила почти 52%. Избирательные участки закрылись в 21:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы в воскресенье, 28 сентября.

Явка на выборах в Молдове. Фото: скриншот

Сколько людей проголосовали на выборах в Молдове

Таким образом, на момент закрытия избирательных участков в Республике Молдова явка избирателей составила почти 1,6 миллиона человек.

ЦИК объявила все голоса, отданные за партию "Большая Молдова", которую возглавляет Виктория Фуртуне, недействительными.

Также недействительными, но уже на централизованном уровне будут признаны бюллетени на избирательных участках, которые к этому времени уже закрылись.

По состоянию на 21:50 подсчитано 5% голосов, пока лидирует пророссийский альянс "Патриотический блок" Игоря Додона. Проевропейская партия Майи Санду пока на втором месте.

Сколько партий, блоков и кандидатов в Молдове

В выборах участвуют 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Проходной барьер составляет 5% для партий, 7% — для блоков и 2% — для независимых. Выборы проходят по пропорциональной системе.

Напомним, что именно партия "Большая Молдова" призвала "вернуть" Молдове часть Одесской области.

Также зафиксированы случаи вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова.

ЦИК Молдова выборы парламент голоса
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
