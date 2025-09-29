Результаты выборов в Молдове - партия Санду получит монобольшинство

Майя Санду. Фото: APA

Вчера в воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Уже подсчитаны почти все голоса и предварительно, правящая партия будет иметь монобольшинство.

Об этом свидетельствует сайт ЦИК Молдовы и портал Alegeri.

Монобольшинство у Санду

По состоянию на 02:15 ночи уже подсчитано более 97% голосов или же выражаясь иначе, подсчитаны голоса на 2217 избирательных участках из 2274.

Предварительно, в это время:

партия президентки страны Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) набрала 49,24%;

у пророссийского "Патриотического блока" 24,79%.

Остальные партии набрали намного меньше, ознакомится с результатами можно на фото ниже.

Предварительные результаты выборов в Молдове. Фото: скриншот с сайта

Отметим, что всего в парламент Молдовы избирают 101 депутата. По данным платформы Alegeri:

партия PAS получает 53 мандата (то есть монобольшинство);

у "Партийного блока" 27 мандатов.

Предварительные число мандатов у партий в Молдове. Фото: скриншот с сайта

Поясним, что в Молдове наличие минимум 51 депутата - это уже монобольшинство. Если вдруг депутатов от одной партии 67 - это уже конституционное большинство, что позволяет менять Конституцию и принимать другие глобальные решения.

Монобольшинство у Санду означает, что партии PAS не будут нужны коалиции, а также их голосов будет достаточно, чтобы сформировать свое правительство.

Напомним, что избирательные участки в Молдове закрылись в 21:00. Явка составила почти 52%.

Также мы писали, что в Молдове сняли с выборов партию "Великая Молдова", лидер которой Виктория Фуртуне не раз призывала вернуть Молдове Буджак на юге Одесской области.