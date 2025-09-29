Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел разговор с Майей Санду — детали

Зеленский провел разговор с Майей Санду — детали

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:16
Зеленский поговорил с президентом Молдовы Майей Санду
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Молдовы Майей Санду. Глава государства поздравил лидера с победой ее партии на выборах.

Об этом Владимир Зеленгский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поговорил с Майей Санду — детали

Сегодня, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленской провел разговор с лидером Молдовы Майей Санду и поздравил с победой ее партии на выборах.

"Говорил с президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха", — сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе — выигрывает.

Президент Украины подчеркнул, что российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации — ничего из этого не сработало. Лидер отметил, что важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал.

"Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива — безопасность, экономическая, а значит, и социальная", — резюмировал Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Ранее мы информировали, что Зеленский поздравил Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на выборах в Молдове.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы.

Владимир Зеленский Молдова выборы переговоры Майя Санду
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации