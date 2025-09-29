Зеленский поговорил с президентом Молдовы Майей Санду

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Молдовы Майей Санду. Глава государства поздравил лидера с победой ее партии на выборах.

Об этом Владимир Зеленгский сообщил в Telegram.

Зеленский поговорил с Майей Санду — детали

"Говорил с президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха", — сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе — выигрывает.

Президент Украины подчеркнул, что российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации — ничего из этого не сработало. Лидер отметил, что важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал.

"Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива — безопасность, экономическая, а значит, и социальная", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Также мы сообщали, что в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы.