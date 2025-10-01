Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Королевской принцессой Британии — видео

Зеленский встретился с Королевской принцессой Британии — видео

Ua en ru
Дата публикации 1 октября 2025 16:22
Владимир Зеленский встретился с принцессой Анной в Киеве - фото, видео
Владимир Зеленский и принцесса Анна. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королевской принцессой Великобритании Анной, которая приехала в Киев в среду, 1 октября. Это первый визит Ее Высочества после провозглашения независимости Украины.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

Читайте также:

Зеленский встретился с принцессой Анной

Глава государства поблагодарил принцессу Анну за внимание и поддержку Украины, а также за помощь украинцам, которые были вынуждены переехать в Великобританию из-за российской агрессии. Сейчас там проживает около 250 тысяч украинских граждан.

Зеленський зустрівся з принцесою Анною - фото
Королевская принцесса Великобритании Анна и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Среди ключевых тем переговоров был вопрос возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией. Президент отметил активное участие Великобритании в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей и пригласил принцессу Анну принять участие в следующем саммите.

Также президент и принцесса обсудили вопросы реабилитации украинских воинов, в частности с использованием животных в терапии, а также методики восстановления физического и ментального здоровья.

Принцеса Анна прибула до Києва - фото
Встреча Владимира Зеленского с принцессой Анной. Фото: Офис Президента

Отдельно Зеленский выразил благодарность за встречу принцессы Анны с украинскими ветеранами. Он подчеркнул важность того, что Ее Королевское Высочество уделяет особое внимание этой теме.

"Я благодарен Ее Королевскому Высочеству за особое внимание и поддержку Украины и наших людей. Спасибо за встречу и общение с детьми, которых удалось вернуть, и нашими ветеранами. Спасибо Соединенному Королевству за активное участие в работе для возвращения всех наших детей домой", — сказал Зеленский.

Напомним, на днях Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем возвращение украинских детей.

А также президент Украины провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
