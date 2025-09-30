Зеленский обсудил с Гутерришем возвращение украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время общения лидеры обсудили ряд важных международных вопросов и вопросов безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 30 сентября.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор с Генсекретарем ООН

Одним из ключевых пунктов стал вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией. Зеленский сообщил, что Украина готовит резолюцию для Генеральной Ассамблеи ООН и надеется на поддержку мирового сообщества в этой инициативе. Проект резолюции планируется представить уже в этом году, а переговоры с другими странами ведутся для обеспечения максимальной поддержки.

Также обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты. По словам президента, станция уже седьмой день находится без электроснабжения, а электросети повреждены в результате обстрелов. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы международное сообщество знало о потенциальных последствиях этого кризиса и отреагировало должным образом.

Кроме того, в разговоре речь шла о ситуации в Газе и инициативе президента США Дональда Трампа по установлению мира. Зеленский назвал ее "сильной инициативой" и подтвердил готовность Украины способствовать реализации мирных предложений.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что в течение сентября украинская власть приняла пять ключевых санкционных решений, которые охватили сотни физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии. Глава государства подчеркнул важность тесной координации с международными союзниками и выразил ожидание нового пакета санкций со стороны Европейского Союза.

Также Зеленский прокомментировал совместные учения Украины и Дании, отметив, что украинские защитники передадут европейским коллегам свой практический опыт в противодействии российским беспилотникам.