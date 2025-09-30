Украина и Дания начали совместные учения - Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский высказался о совместных учениях Украины и Дании. Украинские защитники поделятся опытом с европейскими коллегами в противодействии российским дронам.

Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский об учениях Украины и Дании

По словам украинского лидера, военные учения между странами могут стать основой для создания новой системы противодействия не только российским дронам.

"Украинский опыт — наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "стены дронов" — масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", — сказал Зеленский.

Президент уже заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по первому этапу обучения и дал новые поручения для улучшения взаимодействия между Украиной и странами Европы.

"Сегодня главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", — добавил Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, на днях Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединиться к инициативе "стена дронов", которая имеет целью усилить обороноспособность Европы.

А также стало известно, что Украина получит 2 млрд евро на производство дронов от Евросоюза.