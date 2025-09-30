Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал о совместных учениях Украины и Дании

Зеленский рассказал о совместных учениях Украины и Дании

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:08
Украина и Дания начали совместные учения - Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский высказался о совместных учениях Украины и Дании. Украинские защитники поделятся опытом с европейскими коллегами в противодействии российским дронам.

Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский об учениях Украины и Дании

По словам украинского лидера, военные учения между странами могут стать основой для создания новой системы противодействия не только российским дронам.

"Украинский опыт — наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "стены дронов" — масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", — сказал Зеленский.

Президент уже заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по первому этапу обучения и дал новые поручения для улучшения взаимодействия между Украиной и странами Европы.

"Сегодня главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", — добавил Зеленский.

Зеленський висловився про навчання України та Данії
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, на днях Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединиться к инициативе "стена дронов", которая имеет целью усилить обороноспособность Европы.

А также стало известно, что Украина получит 2 млрд евро на производство дронов от Евросоюза.

Владимир Зеленский военные учения Дания Украина дроны
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации