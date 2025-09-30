Украина и Дания начали совместные учения - Зеленский сделал заявление

Зеленский рассказал о совместных учениях Украины и Дании
Президент Владимир Зеленский высказался о совместных учениях Украины и Дании. Украинские защитники поделятся опытом с европейскими коллегами в противодействии российским дронам.
Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 30 сентября.
Зеленский об учениях Украины и Дании
По словам украинского лидера, военные учения между странами могут стать основой для создания новой системы противодействия не только российским дронам.
"Украинский опыт — наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "стены дронов" — масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", — сказал Зеленский.
Президент уже заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по первому этапу обучения и дал новые поручения для улучшения взаимодействия между Украиной и странами Европы.
"Сегодня главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", — добавил Зеленский.
Напомним, на днях Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединиться к инициативе "стена дронов", которая имеет целью усилить обороноспособность Европы.
А также стало известно, что Украина получит 2 млрд евро на производство дронов от Евросоюза.
Читайте Новини.LIVE!