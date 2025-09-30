Видео
Главная Новости дня ЕС выделит для Украины 2 млрд евро — на что пойдут средства

ЕС выделит для Украины 2 млрд евро — на что пойдут средства

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:42
ЕС выделит 2 млрд евро Украине для производства дронов — заявление фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о достижении договоренности с Украиной о выделении двух миллиардов евро. Средства пойдут на производство украинских беспилотников.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте также:

Украина получит от ЕС 2 млрд евро

В своей речи фон дер Ляйен подчеркнула важность дальнейшего укрепления военной помощи Киеву, ведь Украина является "первой линией обороны". Также, по словам главы Еврокомиссии, эта договоренность открывает возможности и для самого Евросоюза, позволяя ему воспользоваться преимуществами инновационных технологий.

"Если мы и в дальнейшем считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, то должны активизировать военную поддержку. Конкретно, мы согласовали с Украиной, что в целом 2 млрд евро будет потрачено на дроны. Это позволит Украине увеличить собственные производственные мощности дронов и предоставит ЕС возможность получить выгоду от этой технологии", — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, президент Еврокомиссии предложила ввести репарационный заем на основе замороженных активах России.

"Кредит не будет выплачиваться единовременно, а траншами и на определенных условиях. Мы также укрепим нашу собственную оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с Европой. Важно, что активы не будут конфискованы. Украина должна будет вернуть кредит, если Россия выплатит репарации", — добавила она.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал концепцию "стены дронов", которую предлагает Еврокомиссия для защиты европейских стран.

А также стало известно, что в России строят металлические конструкции на НПЗ для защиты от украинских дронов.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
