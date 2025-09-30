Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС виділить для України 2 млрд євро — на що підуть кошти

ЄС виділить для України 2 млрд євро — на що підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:42
ЄС виділить 2 млрд євро Україні для виробництва дронів - заява фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про досягнення домовленості з Україною щодо виділення двох мільярдів євро. Кошти підуть на виробництво українських безпілотників.

Про це президентка Єврокомісії повідомила під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Реклама
Читайте також:

Україна отримає від ЄС 2 млрд євро

У своїй промові фон дер Ляєн наголосила на важливості подальшого зміцнення військової допомоги Києву, адже Україна є "першою лінією оборони". Також, за словами очільниці Єврокомісії, ця домовленість відкриває можливості і для самого Євросоюзу, дозволяючи йому скористатися перевагами інноваційних технологій.

"Якщо ми й надалі вважаємо, що Україна — це наша перша лінія оборони, то маємо активізувати військову підтримку. Конкретно, ми погодили з Україною, що загалом 2 млрд євро буде витрачено на дрони. Це дозволить Україні збільшити власні виробничі потужності дронів і надасть ЄС можливість отримати вигоду від цієї технології", — заявила фон дер Ляєн.

Крім того, президентка Єврокомісії запропонувала запровадити репараційну позику на основі заморожених активів Росії.

"Кредит не буде виплачуватися одноразово, а траншами та на певних умовах. Ми також зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель в Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна повинна буде повернути кредит, якщо Росія виплатить репарації", — додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував концепцію "стіни дронів", яку пропонує Єврокомісія для захисту європейських країн.

А також стало відомо, що в Росії будують металеві конструкції на НПЗ для захисту від українських дронів.

Європейський союз Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн дрони війна в Україні виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації