ЄС виділить 2 млрд євро Україні для виробництва дронів - заява фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про досягнення домовленості з Україною щодо виділення двох мільярдів євро. Кошти підуть на виробництво українських безпілотників.

Про це президентка Єврокомісії повідомила під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Реклама

Читайте також:

Україна отримає від ЄС 2 млрд євро

У своїй промові фон дер Ляєн наголосила на важливості подальшого зміцнення військової допомоги Києву, адже Україна є "першою лінією оборони". Також, за словами очільниці Єврокомісії, ця домовленість відкриває можливості і для самого Євросоюзу, дозволяючи йому скористатися перевагами інноваційних технологій.

"Якщо ми й надалі вважаємо, що Україна — це наша перша лінія оборони, то маємо активізувати військову підтримку. Конкретно, ми погодили з Україною, що загалом 2 млрд євро буде витрачено на дрони. Це дозволить Україні збільшити власні виробничі потужності дронів і надасть ЄС можливість отримати вигоду від цієї технології", — заявила фон дер Ляєн.

Крім того, президентка Єврокомісії запропонувала запровадити репараційну позику на основі заморожених активів Росії.

"Кредит не буде виплачуватися одноразово, а траншами та на певних умовах. Ми також зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель в Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна повинна буде повернути кредит, якщо Росія виплатить репарації", — додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував концепцію "стіни дронів", яку пропонує Єврокомісія для захисту європейських країн.

А також стало відомо, що в Росії будують металеві конструкції на НПЗ для захисту від українських дронів.