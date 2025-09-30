В Росії масово накривають НПЗ сітками від українських дронів

Пожежа на Афіпському НПЗ в Росії. Фото: кадр з відео

У мережі з’явилися відео із Самари, на яких видно, як росіяни накривають нафтопереробні заводи антидроновими сітками та металевими конструкціями. Такі заходи спрямовані на спробу убезпечити стратегічні об’єкти від ударів українських безпілотників.

Про це Новини.LIVE стало відомо із соцмереж.

В Росії пропонують бізнес-послуги із захисту для НПЗ сітками

Паралельно на одному з російських онлайн-майданчиків з’явилися пропозиції комерційних послуг із захисту інфраструктури від дронових атак.

Серед регіонів, де активно рекламують такі "сервіси", вказані Бєлгородська, Ростовська, Воронезька області та Краснодарський край.

Рекламне оголошення про встановлення сіток. Фото: скриншот

Захист від дронів. Фото: скриншот

Сітки навряд зможуть повноцінно захистити НПЗ

Проте таку ініціативу російські воєнні кореспонденти не надто "хвалять". Один із російських військових експертів пояснив, що тиск ударної хвилі від вибуху дрона такий сильний, що металеві сітки навряд зможуть врятувати об'єкт від руйнування. Втім, він додав, що сітки можуть захистити хіба-що від уламків дронів.

Повідомлення про ефективність сіток. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Росії не дарма виникла паніка стосовно захисту НПЗ. Збройні сили України завдали серії успішних атак по кількох заводах. Зокрема нещодавно гучні вибухи та сильна пожежа сталась на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.

Також під атакою дронів СБУ опинився один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів "Газпром Нафтохім Салават".

Тим часом в Росії виникла паливна криза. Мешканцям низки регіонів доводиться стояти в величезних чергах, а на АЗС видають обмежену кількість палива.

Про наслідки атак по російських НПЗ висловлювався й Генсек НАТО Марк Рютте, який заявив про серйозний вплив на спроможності Росії.