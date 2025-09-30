Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни будують металеві "щити" для НПЗ від українських дронів

Росіяни будують металеві "щити" для НПЗ від українських дронів

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 08:25
В Росії масово накривають НПЗ сітками від українських дронів
Пожежа на Афіпському НПЗ в Росії. Фото: кадр з відео

У мережі з’явилися відео із Самари, на яких видно, як росіяни накривають нафтопереробні заводи антидроновими сітками та металевими конструкціями. Такі заходи спрямовані на спробу убезпечити стратегічні об’єкти від ударів українських безпілотників.

Про це Новини.LIVE стало відомо із соцмереж.

Реклама
Читайте також:

В Росії пропонують бізнес-послуги із захисту для НПЗ сітками

Паралельно на одному з російських онлайн-майданчиків з’явилися пропозиції комерційних послуг із захисту інфраструктури від дронових атак.

Серед регіонів, де активно рекламують такі "сервіси", вказані Бєлгородська, Ростовська, Воронезька області та Краснодарський край.

null
Рекламне оголошення про встановлення сіток. Фото: скриншот
null
Захист від дронів. Фото: скриншот

Сітки навряд зможуть повноцінно захистити НПЗ

Проте таку ініціативу російські воєнні кореспонденти не надто "хвалять". Один із російських військових експертів пояснив, що тиск ударної хвилі від вибуху дрона такий сильний, що металеві сітки навряд зможуть врятувати об'єкт від руйнування. Втім, він додав, що сітки можуть захистити хіба-що від уламків дронів.

null
Повідомлення про ефективність сіток. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Росії не дарма виникла паніка стосовно захисту НПЗ. Збройні сили України завдали серії успішних атак по кількох заводах. Зокрема нещодавно гучні вибухи та сильна пожежа сталась на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.

Також під атакою дронів СБУ опинився один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів "Газпром Нафтохім Салават".

Тим часом в Росії виникла паливна криза. Мешканцям низки регіонів доводиться стояти в величезних чергах, а на АЗС видають обмежену кількість палива. 

Про наслідки атак по російських НПЗ висловлювався й Генсек НАТО Марк Рютте, який заявив про серйозний вплив на спроможності Росії.

НПЗ безпілотники дрони Росія захист
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації