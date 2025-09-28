Відео
Як впливають на РФ атаки по НПЗ — роз'яснення Рютте

Як впливають на РФ атаки по НПЗ — роз’яснення Рютте

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 19:48
Чому Україна атакує НПЗ в Росії
Марк Рютте. Фото: Reuters

Економіка Росії, на відміну від китайської, сильно залежить від нафти. Тому атаки по об'єктах цієї сфери сильно впливають на потенційні спроможності РФ. 

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Читайте також:

Заява Рютте

Проте Рютте зазначив, що поки російському диктатору Володимиру Путіну вдається стримувати ситуацію та не допускати ймовірних заворушень через проблеми з пальним.

"Ви бачите ці черги зараз на заправках. Якби це сталося в США, була б революція. Але Росії поки що вдається з цим впоратися", — заявив він.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони провели успішну операцію на Афіпському нафтопереробному заводі.

Також СБУ відпрацювала по нафтопереробній станції "Тиньговатово".

володимир путін НПЗ нафта Марк Рютте Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
