Чому Україна атакує НПЗ в Росії

Марк Рютте. Фото: Reuters

Економіка Росії, на відміну від китайської, сильно залежить від нафти. Тому атаки по об'єктах цієї сфери сильно впливають на потенційні спроможності РФ.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Заява Рютте

Проте Рютте зазначив, що поки російському диктатору Володимиру Путіну вдається стримувати ситуацію та не допускати ймовірних заворушень через проблеми з пальним.

"Ви бачите ці черги зараз на заправках. Якби це сталося в США, була б революція. Але Росії поки що вдається з цим впоратися", — заявив він.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони провели успішну операцію на Афіпському нафтопереробному заводі.

Також СБУ відпрацювала по нафтопереробній станції "Тиньговатово".