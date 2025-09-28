Почему Украина атакует НПЗ в России

Как влияют на РФ атаки по НПЗ — разъяснение Рютте
Экономика России, в отличие от китайской, сильно зависит от нефти. Поэтому атаки по объектам этой сферы сильно влияют на потенциальные возможности РФ.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Заявление Рютте
Однако Рютте отметил, что пока российскому диктатору Владимиру Путину удается сдерживать ситуацию и не допускать вероятных беспорядков из-за проблем с топливом.
"Вы видите эти очереди сейчас на заправках. Если бы это произошло в США, была бы революция. Но России пока удается с этим справляться", — заявил он.
Напомним, недавно украинские дроны провели успешную операцию на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
Также СБУ отработала по нефтеперерабатывающей станции "Тиньговатово".
