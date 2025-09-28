Видео
Україна
Как влияют на РФ атаки по НПЗ — разъяснение Рютте

Как влияют на РФ атаки по НПЗ — разъяснение Рютте

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 19:48
Почему Украина атакует НПЗ в России
Марк Рютте. Фото: Reuters

Экономика России, в отличие от китайской, сильно зависит от нефти. Поэтому атаки по объектам этой сферы сильно влияют на потенциальные возможности РФ.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Читайте также:

Заявление Рютте

Однако Рютте отметил, что пока российскому диктатору Владимиру Путину удается сдерживать ситуацию и не допускать вероятных беспорядков из-за проблем с топливом.

"Вы видите эти очереди сейчас на заправках. Если бы это произошло в США, была бы революция. Но России пока удается с этим справляться", — заявил он.

Напомним, недавно украинские дроны провели успешную операцию на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Также СБУ отработала по нефтеперерабатывающей станции "Тиньговатово".

владимир путин НПЗ нефть Марк Рютте Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
