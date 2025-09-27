В Чувашии остановили работу нефтеперекачивающей станции после атаки дронов

НПС "Тиньговатово". Фото: росСМИ

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по нефтеперерабатывающей станции "Тиньговатово", которая находится за тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар Чувашской Республики РФ. Работа станции временно приостановлена.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ в субботу, 27 сентября.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

"Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта", — говорится в сообщении.

Предварительно подтверждена информация о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщает источник в СБУ.

Напомним, недавно в Краснодарском крае был атакован нефтеперерабатывающий завод, годовой объем переработки которого составляет около 6,25 млн тонн.

Также мы писали об успешной операции ВСУ в Курской области РФ.