Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны СБУ атаковали Чувашию — какой объект поразили

Дроны СБУ атаковали Чувашию — какой объект поразили

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 18:27
В Чувашии остановили работу нефтеперекачивающей станции после атаки дронов
НПС "Тиньговатово". Фото: росСМИ

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по нефтеперерабатывающей станции "Тиньговатово", которая находится за тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар Чувашской Республики РФ. Работа станции временно приостановлена.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ в субботу, 27 сентября.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

"Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта", — говорится в сообщении.

Предварительно подтверждена информация о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщает источник в СБУ.

Напомним, недавно в Краснодарском крае был атакован нефтеперерабатывающий завод, годовой объем переработки которого составляет около 6,25 млн тонн.

Также мы писали об успешной операции ВСУ в Курской области РФ.

Украина нефть сбу война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации