СБУ вдруге за тиждень ударила дронами по Газпром Нафтохім Салават

Дим від пожежі на НПЗ. Фото: соцмережі

Служба безпеки України вдруге за тиждень атаками дронів ЦСО "А" вразила нафтопереробний і нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані в Росії. Це один із найбільших нафтопереробних комплексів в країні.

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела Служба безпеки України.

Реклама

Читайте також:

В Росії на НПЗ "Газпром нафтохім Салават" сталась масштабна пожежа

Джерела повідомили, що після кількох влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Очевидці поділилися у соцмережах фото та відео, як в небо підіймається густий чорний дим. Місцева влада заявила, що наразі з’ясовує обсяг руйнувань. Примітно, що відстань від кордону України до цілі становить орієнтовно 1400 км.

"Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів", — повідомили в СБУ.

В СБУ зауважили, що сезон "бавовни" на російських нафтопереробних заводах лише починається

"Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, кілька днів тому "Нафтохім Салават" уже був під атакою. Його атакували дрони 18 вересня.

Також раніше українські дрони атакували порт біля Санкт-Петербургу та зірвали строки відвантаження нафти.