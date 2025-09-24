Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони СБУ вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії

Дрони СБУ вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 11:22
СБУ вдруге за тиждень ударила дронами по Газпром Нафтохім Салават
Дим від пожежі на НПЗ. Фото: соцмережі

Служба безпеки України вдруге за тиждень атаками дронів ЦСО "А" вразила нафтопереробний і нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані в Росії. Це один із найбільших нафтопереробних комплексів в країні.

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела Служба безпеки України.

Реклама
Читайте також:

В Росії на НПЗ "Газпром нафтохім Салават" сталась масштабна пожежа

Джерела повідомили, що після кількох влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Очевидці поділилися у соцмережах фото та відео, як в небо підіймається густий чорний дим. Місцева влада заявила, що наразі з’ясовує обсяг руйнувань. Примітно, що відстань від кордону України до цілі становить орієнтовно 1400 км.

"Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів", — повідомили в СБУ.

В СБУ зауважили, що сезон "бавовни" на російських нафтопереробних заводах лише починається 

"Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, кілька днів тому "Нафтохім Салават" уже був під атакою. Його атакували дрони 18 вересня. 

Також раніше українські дрони атакували порт біля Санкт-Петербургу та зірвали строки відвантаження нафти.

СБУ вибух НПЗ безпілотники дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації