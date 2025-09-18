Дрони СБУ вдарили по НПЗ Газпром Нафтохім Салават у Башкортостані

Пожежа на атакованому НПЗ. Фото: кадр з відео

У ніч проти четверга, 18 вересня, далекобійні безпілотники Служби безпеки України здійснили атаку на один з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії — "Газпром Нафтохім Салават". Він розташований у Башкортостані на відстані близько 1400 кілометрів від кордону України.

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела в СБУ.

Реклама

Читайте також:

СБУ успішно вдарили дроном по НПЗ у Башкортостані

Місцеві телеграм-канали зранку повідомили про потужні вибухи та пожежу на території заводу. За попередніми даними, безпілотники влучили в установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка є ключовою у виробничому процесі підприємства.

Вона забезпечує первинну очистку нафти від води та солей, а також її подальшу переробку у бензин, дизель, гас і мазут. На оприлюднених кадрах видно стовп густого чорного диму, що здіймається над заводом. Влада Башкортостану підтвердила факт пошкодження об’єкта.

Джерела в СБУ наголосили, що удари по російських нафтопереробних заводах мають стратегічну мету — скорочення надходжень нафтодоларів до військового бюджету країни-агресора.

Відстань від кордону України до атакованого об'єкта. Фото: скриншот

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет Росії. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Дипстрайки вглиб Росії демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, через успішні українські атаки дронами по Росії в бюджеті країни-агресорки виникли проблеми. Росія уже скоротила обсяги переробки нафти та втратила близько 400 млн доларів лише впродовж тижня.

Окрім того, кілька днів тому в Росії під атакою опинився нафтозавод в Саратові.