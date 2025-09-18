Дроны СБУ ударили по НПЗ Газпром Нефтехим Салават в Башкортостане

Пожар на атакованном НПЗ. Фото: кадр из видео

В ночь на четверг, 18 сентября, дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины совершили атаку на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России — "Газпром Нефтехим Салават". Он расположен в Башкортостане на расстоянии около 1400 километров от границы Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщили анонимные источники в СБУ.

СБУ успешно ударили дроном по НПЗ в Башкортостане

Местные телеграмм-каналы утром сообщили о мощных взрывах и пожаре на территории завода. По предварительным данным, беспилотники попали в установку ЭЛОУ-АВТ-4, которая является ключевой в производственном процессе предприятия.

Она обеспечивает первичную очистку нефти от воды и солей, а также ее дальнейшую переработку в бензин, дизель, керосин и мазут. На обнародованных кадрах виден столб густого черного дыма, поднимающийся над заводом. Власти Башкортостана подтвердили факт повреждения объекта.

Источники в СБУ отметили, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам имеют стратегическую цель - сокращение поступлений нефтедолларов в военный бюджет страны-агрессора.

Расстояние от границы Украины до атакованного объекта. Фото: скриншот

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет России. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь России демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, из-за успешных украинских атак дронами по России в бюджете страны-агрессора возникли проблемы. Россия уже сократила объемы переработки нефти и потеряла около 400 млн долларов только в течение недели.

Кроме того, несколько дней назад в России под атакой оказался нефтезавод в Саратове.