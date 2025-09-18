ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ — что известно

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в России — детали
Украинские защитники нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В результате атаки — работа НПЗ остановлена.
Об этом информируют Силы специальных операций ВСУ в четверг, 18 сентября, в Telegram.
ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ в России — что известно
В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Волгоградской области РФ.
Как известно, Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.
Отмечается, что этот нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.
По предварительной информации, в результате атаки ВСУ остановлена работа НПЗ.
"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", — говорится в сообщении ССО ВСУ.
Добавим, что в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по НПЗ в России.
"Удачный удар по НПЗ в городе Салават (Башкирия). Также был атакован Волгоградский НПЗ. Отличная работа Сил обороны Украины", — написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях армии РФ с начала 2025 года и показал видео уничтожения оккупантов.
А в Генеральном штабе ВСУ отчитались об ударе по командованию РФ в Донецкой области.
