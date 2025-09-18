Видео
Главная Новости дня ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в России — детали

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в России — детали

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 12:26
ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ — что известно
Горит российский НПЗ. Иллюстративное фото: МЧС России.

Украинские защитники нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В результате атаки — работа НПЗ остановлена.

Об этом информируют Силы специальных операций ВСУ в четверг, 18 сентября, в Telegram.

ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ в России — что известно

В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Волгоградской области РФ.

Как известно, Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

Отмечается, что этот нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.

По предварительной информации, в результате атаки ВСУ остановлена работа НПЗ.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", — говорится в сообщении ССО ВСУ.

Добавим, что в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по НПЗ в России.

"Удачный удар по НПЗ в городе Салават (Башкирия). Также был атакован Волгоградский НПЗ. Отличная работа Сил обороны Украины", — написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Удар ЗСУ по НПЗ РФ
Скриншот сообщения ССО ВСУ/Telegram

Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях армии РФ с начала 2025 года и показал видео уничтожения оккупантов.

А в Генеральном штабе ВСУ отчитались об ударе по командованию РФ в Донецкой области.

ВСУ НПЗ ССО война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
