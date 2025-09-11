Видео
ВСУ успешно атакуют Россию дронами — Сырский доложил детали

ВСУ успешно атакуют Россию дронами — Сырский доложил детали

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:19
Сырский сообщил результаты работы украинских дронов за август
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание, посвященное развитию Сил беспилотных систем. На встрече заслушали отчеты о результатах боевого применения дронов за август и проанализировали работу различных типов беспилотников как на фронте, так и в тылу противника.

Об этом Александр Сырский сообщил на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Украинские дроны успешно атаковали и уничтожили военные объекты в России

По словам Сырского, украинские дроны нанесли существенные потери врагу: уничтожали и повреждали логистические объекты, склады боеприпасов, системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы, а также эффективно действовали непосредственно на передовой. Только за август украинские беспилотники поразили более 60 тысяч целей, причем главная роль принадлежала дронам-камикадзе и ударным бомберам.

Россия постоянно копирует технологические изобретения ВСУ

В то же время разведка сообщила, что враг активно адаптируется и копирует украинские технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

"Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует — а опережает. Наша задача — постоянное совершенствование имеющихся решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем", — сообщил Главнокомандующий.

Украина будет наращивать удары вглубь России

Особое внимание на совещании уделили "линии дронов" и созданию новых подразделений, расширению структур и подготовке экипажей. Также акцент сделан на проведении ударов в глубокий тыл противника.

В августе украинские войска осуществили успешные операции, снизив военный и экономический потенциал России благодаря ударам по НПЗ, предприятиям ВПК и производственным мощностям, которые обеспечивают врага топливом, дронами и ракетами.

ВСУ совершенствуют работу РЭБ

Сырский также отметил значительные успехи подразделений радиоэлектронной борьбы: в августе выросло количество вражеских беспилотников, подавленных средствами РЭБ.

"Во время совещания особое внимание уделили анализу боевого применения дронов, а также комплексной обработке больших массивов информации. Аналитика использования БпЛА позволяет оперативно корректировать тактику, повышать эффективность и опережать противника", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, недавно была названа бригада-рекордсмен по количеству сбитых российских дронов.

Между тем Россия постоянно видоизменяет дроны для более смертоносных атак. Недавно в одном из дронов обнаружили новые компоненты.

российские войска ВСУ беспилотники дроны Александр Сырский Силы беспилотных систем ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
