Новини дня ЗСУ успішно атакують Росію дронами — Сирський доповів деталі

ЗСУ успішно атакують Росію дронами — Сирський доповів деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 10:19
Сирський повідомив результати роботи українських дронів за серпень
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду, присвячену розвитку Сил безпілотних систем. На зустрічі заслухали звіти про результати бойового застосування дронів за серпень та проаналізували роботу різних типів безпілотників як на фронті, так і в тилу противника.

Про це Олександр Сирський повідомив на своєму каналу у Telegram.

Читайте також:

Українські дрони успішно атакували та знищили військові об'єкти в Росії

За словами Сирського, українські дрони завдали суттєвих втрат ворогу: знищували та пошкоджували логістичні об’єкти, склади боєприпасів, системи ППО, нафтопереробні заводи, а також ефективно діяли безпосередньо на передовій. Лише за серпень українські безпілотники уразили понад 60 тисяч цілей, причому головна роль належала дронам-камікадзе та ударним бомберам.

Росія постійно копіює технологічні винаходи ЗСУ 

Водночас розвідка повідомила, що ворог активно адаптується й копіює українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання — постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", — повідомив Головнокомандувач. 

Україна нарощуватиме удари вглиб Росії

Особливу увагу на нараді приділили "лінії дронів" та створенню нових підрозділів, розширенню структур та підготовці екіпажів. Також акцент зроблено на проведенні ударів у глибокий тил противника.

У серпні українські війська здійснили успішні операції, знизивши військовий та економічний потенціал Росії завдяки ударам по НПЗ, підприємствах ВПК та виробничих потужностях, які забезпечують ворога пальним, дронами й ракетами.

ЗСУ вдосконалюють роботу РЕБ

Сирський також відзначив значні успіхи підрозділів радіоелектронної боротьби: у серпні зросла кількість ворожих безпілотників, подавлених засобами РЕБ. 

"Під час наради особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника", — підсумував Олександр Сирський. 

Нагадаємо, нещодавно було названо бригаду-рекордсмена за кількістю збитих російських дронів.

Тим часом Росія постійно видозмінює дрони для смертоносніших атак. Нещодавно в одному з дронів виявили нові компоненти. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
