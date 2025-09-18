ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ — що відомо

Горить російський НПЗ. Ілюстративне фото: МНС Росії.

Українські захисники завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії. В результаті атаки — роботу НПЗ зупинено.

Про це інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ у четвер, 18 вересня, в Telegram.

ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ в Росії — що відомо

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод, що розташований в Волгоградській області РФ.

Як відомо, Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил Росії.

Зазначається, що цей нафтопереробний завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів (ПММ) в Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

За попередньою інформацією, в результаті атаки ЗСУ зупинено роботу НПЗ.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", — йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.

Додамо, що в Центрі протидії дезінформації підтвердили удар по НПЗ в Росії.

"Вдалий удар по НПЗ в місті Салават (Башкирія). Також був атакований Волгоградський НПЗ. Чудова робота Сил оборони України", — написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Скриншот повідомлення ССО ЗСУ/Telegram

