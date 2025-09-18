ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ — що відомо

ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Росії — деталі
Українські захисники завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії. В результаті атаки — роботу НПЗ зупинено.
Про це інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ у четвер, 18 вересня, в Telegram.
ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ в Росії — що відомо
У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод, що розташований в Волгоградській області РФ.
Як відомо, Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил Росії.
Зазначається, що цей нафтопереробний завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів (ПММ) в Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.
За попередньою інформацією, в результаті атаки ЗСУ зупинено роботу НПЗ.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", — йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.
Додамо, що в Центрі протидії дезінформації підтвердили удар по НПЗ в Росії.
"Вдалий удар по НПЗ в місті Салават (Башкирія). Також був атакований Волгоградський НПЗ. Чудова робота Сил оборони України", — написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати армії РФ з початку 2025 року та показав відео знищення окупантів.
А у Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про удар по командуванню РФ на Донеччині.
Читайте Новини.LIVE!