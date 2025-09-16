Відео
Сирський показав відео знищення окупантів на різних напрямках

Дата публікації: 16 вересня 2025 18:58
Сирський назвав втрати РФ та показав відео
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про втрати російських військ у повномасштабній війні проти України з початку 2025 року. Крім того, генерал опублікував відео, на якому українські захисники знищують ворогів.

Відповідний допис Олександр Сирський опублікував у вівторок, 16 вересня, у Facebook.

Читайте також:

Сирський про втрати армії РФ з початку року

Сьогодні, 16 вересня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські воїни знищують російських армійців та їхню техніку на різних ділянках фронту.

Крім того, генерал Сирський назвав кількість знешкоджених ворогів від початку цього року. За його даними — це більш ніж 305 тисяч.

Також у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки армії РФ.

"Сили оборони України нищать ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630). Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки.

Дякую воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — поінформував Сирський.

Нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та назвали напрямок, де відбуваються найзапекліші бої.

А Сирський розповів про результати бойового застосування дронів за серпень 2025 року.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський втрати окупантів
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
