Штурм Покровська та Новопавлівки — в Генштабі опублікували свіжі дані

Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ознайомлюють із ситуацією на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень на фронті. Збройні сили України продовжують відбивати штурми російських військ, які спостерігаються одразу на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог атакував українські позиції та населені пункти, здійснивши один ракетний удар двома ракетами та 69 авіаційних ударів, у ході яких було скинуто 130 керованих авіабомб.

Загальна кількість обстрілів за добу становила 4795, з них 130 були здійснені із реактивних систем залпового вогню. Також агресор застосував 5865 дронів-камікадзе. Авіаудари завдавалися по районах Залізничного, Веселянки, Степногірська, Лук’янівського Запорізької області та Миколаївки на Херсонщині.

Сили оборони у відповідь уразили район зосередження особового складу ворога, пункт управління та артилерійський засіб.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень, окупанти застосували дві ракети, п’ять авіаударів і 14 керованих авіабомб, а також здійснили 155 обстрілів, шість із яких — із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорватися 20 разів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 11 атак поблизу Кіндрашівки, Загризового та в бік Куп’янська й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку агресор намагався 17 разів просунутися у напрямку Середнього та Ставків, а також біля Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів і Торського.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Серебрянки, Григорівки, а також у напрямку Ямполя й Дронівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Краматорська відбулося п’ять зіткнень біля Оріхово-Василівки та у напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку противник атакував 16 разів, намагаючись просунутися біля Щербинівки, Катеринівки, а також у напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш інтенсивними залишаються бої на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 54 штурми поблизу Володимирівки, Заповідного, Новоекономічного, Шевченка, Котлиного, Удачного, Дачного та в напрямку Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки й Філії.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 34 атаки в районах Ялти, Шевченка, Комишувахи, Вороного, Тернового, Новоіванівки та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського й Полтавки.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку російські війська не наступали. На Оріхівському напрямку атакував двічі — у районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки.

Втрати російських військ за добу

Попри інтенсивність боїв, українські воїни завдають відчутних втрат ворогу. Лише за минулу добу ліквідовано 910 окупантів. Також знищено п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, ЗСУ викрили російських військових, які намагалися під виглядом цивільних прорватися в село на Донеччині.

Також українським бійцям 1-го корпусу НГУ "Азов" вдалося звільнити з-під окупації село на Донеччині.