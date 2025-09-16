Штурм Покровска и Новопавловки - в Генштабе опубликовали свежие данные

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского знакомят с ситуацией на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают отражать штурмы российских войск, которые наблюдаются сразу на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Чем атаковала Россия Украину в течение суток

Враг атаковал украинские позиции и населенные пункты, осуществив один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, в ходе которых было сброшено 130 управляемых авиабомб.

Общее количество обстрелов за сутки составило 4795, из них 130 были осуществлены из реактивных систем залпового огня. Также агрессор применил 5865 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам Железнодорожного, Веселянки, Степногорска, Лукьяновского Запорожской области и Николаевки на Херсонщине.

Силы обороны в ответ поразили район сосредоточения личного состава врага, пункт управления и артиллерийское средство.

Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, оккупанты применили две ракеты, пять авиаударов и 14 управляемых авиабомб, а также совершили 155 обстрелов, шесть из которых - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорваться 20 раз в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отбили 11 атак вблизи Кондрашовки, Загрызово и в сторону Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении агрессор пытался 17 раз продвинуться в направлении Среднего и Ставков, а также у Грековки, Дерилово, Шандриголово, Колодязов и Торского.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг совершил 17 атак в районах Серебрянки, Григорьевки, а также в направлении Ямполя и Дроновки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В районе Краматорска произошло пять столкновений возле Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы. На Торецком направлении противник атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться возле Щербиновки, Катериновки, а также в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее интенсивными остаются бои на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 54 штурма вблизи Владимировки, Заповедного, Новоэкономичного, Шевченко, Котлиного, Удачного, Дачного и в направлении Золотого Колодезя, Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Звирового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки и Филиала.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 34 атаки в районах Ялты, Шевченко, Камышевахи, Вороного, Тернового, Новоивановки и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского и Полтавки.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении российские войска не наступали. На Ореховском направлении атаковал дважды — в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки.

Потери российских войск за сутки

Несмотря на интенсивность боев, украинские воины наносят ощутимые потери врагу. Только за минувшие сутки ликвидировано 910 оккупантов. Также уничтожено пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 310 беспилотников оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.

Напомним, ВСУ разоблачили российских военных, которые пытались под видом гражданских прорваться в село в Донецкой области.

Также украинским бойцам 1-го корпуса НГУ "Азов" удалось освободить из-под оккупации село в Донецкой области.