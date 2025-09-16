Видео
Главная Новости дня Сырский показал видео уничтожения оккупантов на ряде направлений

Сырский показал видео уничтожения оккупантов на ряде направлений

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:58
Сырский назвал потери РФ и показал видео
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о потерях российских войск в полномасштабной войне против Украины с начала 2025 года. Кроме того, генерал опубликовал видео, на котором украинские защитники уничтожают врагов.

Соответствующее сообщение Александр Сырский опубликовал во вторник, 16 сентября, в Facebook.

Читайте также:

Сырский о потерях армии РФ с начала года

Сегодня, 16 сентября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео, на котором украинские воины уничтожают российских армейцев и их технику на разных участках фронта.

Кроме того, генерал Сырский назвал количество обезвреженных врагов с начала этого года. По его данным, это более 305 тысяч.

Также в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники армии РФ.

"Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630). В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники. Спасибо воинам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", — проинформировал Сырский.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и назвали направление, где происходят самые ожесточенные бои.

А Сырский рассказал о результатах боевого применения дронов за август 2025 года.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский потери оккупантов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
