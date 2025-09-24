Видео
Дроны СБУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в России

Дроны СБУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в России

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 11:22
СБУ второй раз за неделю ударила дронами по Газпром Нафтохим Салават
Дым от пожара на НПЗ. Фото: Telegram Сергея Стерненко

Служба безопасности Украины второй раз за неделю атаками дронов ЦСО "А" поразила нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане в России. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в стране.

Об этом Новини.LIVE сообщили анонимные источники Службы безопасности Украины.

Читайте также:

В России на НПЗ "Газпром нефтехим Салават" произошел масштабный пожар

Источники сообщили, что после нескольких попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео, как в небо поднимается густой черный дым. Местные власти заявили, что сейчас выясняют объем разрушений. Примечательно, что расстояние от границы Украины до цели составляет ориентировочно 1400 км.

"Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов", — сообщили в СБУ.

В СБУ отметили, что сезон "хлопка" на российских нефтеперерабатывающих заводах только начинается

"Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, несколько дней назад "Нафтохим Салават" уже был под атакой. Его атаковали дроны 18 сентября.

Также ранее украинские дроны атаковали порт возле Санкт-Петербурга и сорвали сроки отгрузки нефти.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
