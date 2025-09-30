В России массово накрывают НПЗ сетками от украинских дронов

Пожар на Афипском НПЗ в России. Фото: кадр из видео

В сети появились видео из Самары, на которых видно, как россияне накрывают нефтеперерабатывающие заводы антидронными сетками и металлическими конструкциями. Такие меры направлены на попытку обезопасить стратегические объекты от ударов украинских беспилотников.

Об этом Новини.LIVE стало известно из соцсетей.

Читайте также:

В России предлагают бизнес-услуги по защите для НПЗ сетками

Параллельно на одной из российских онлайн-площадок появились предложения коммерческих услуг по защите инфраструктуры от дроновых атак.

Среди регионов, где активно рекламируют такие "сервисы", указаны Белгородская, Ростовская, Воронежская области и Краснодарский край.

Рекламное объявление об установке сеток. Фото: скриншот

Защита от дронов. Фото: скриншот

Сетки вряд ли смогут полноценно защитить НПЗ

Однако такую инициативу российские военные корреспонденты не слишком "хвалят". Один из российских военных экспертов объяснил, что давление ударной волны от взрыва дрона такое сильное, что металлические сетки вряд ли смогут спасти объект от разрушения. Впрочем, он добавил, что сетки могут защитить разве что от обломков дронов.

Сообщение об эффективности сеток. Фото: скриншот

Напомним, что в России не зря возникла паника относительно защиты НПЗ. Вооруженные силы Украины нанесли серии успешных атак по нескольким заводам. В частности, недавно громкие взрывы и сильный пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Также под атакой дронов СБУ оказался один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов "Газпром Нефтехим Салават".

Тем временем в России возник топливный кризис. Жителям ряда регионов приходится стоять в огромных очередях, а на АЗС выдают ограниченное количество топлива.

О последствиях атак по российским НПЗ высказывался и Генсек НАТО Марк Рютте, который заявил о серьезном влиянии на способности России.