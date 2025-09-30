Відео
Україна
Пісторіус розкритикував план створення "стіни дронів"

Пісторіус розкритикував план створення "стіни дронів"

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 04:16
Пісторіус скептично ставиться до проекту "стіна дронів"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів", яку активно просуває Європейська комісія. Мова йде про проєкт для захисту східних країн ЄС від повітряних вторгнень РФ.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Що сказав Пісторіус про "стіну дронів"

"Я дуже ціную ідею стіни дронів, але нам варто звернути увагу на управління очікуваннями. Ми не говоримо про концепцію, яка буде реалізована в найближчі три-чотири роки... Звичайно, дроновий захист потрібен, але не стіною дронів", — сказав Пісторіус на Варшавському безпековому форумі.

Він також додав, що мислити і діяти потрібно виходячи з пріоритетів. За словами міністра, пріоритетним завданням є забезпечення гнучкості процесів розроблення та закупівель з огляду на те, як швидко розвиваються технології.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня на територію Польщі залетіли російські дрони. Однак США досі не впевнені, що атака була навмисною.

Також ми писали, що Україна готова приєднається до ініціативи "стіна дронів", про що сказав глава Міноборони Денис Шмигаль.

Європейський союз безпілотники Європа дрони Борис Пісторіус Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
