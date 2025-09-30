Видео
Главная Новости дня Писториус раскритиковал план создания "стены дронов"

Писториус раскритиковал план создания "стены дронов"

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 04:16
Писториус скептически относится к проекту "стена дронов"
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм по поводу концепции "стены дронов", которую активно продвигает Европейская комиссия. Речь идет о проекте для защиты восточных стран ЕС от воздушных вторжений РФ.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Что сказал Писториус о "стене дронов"

"Я очень ценю идею стены дронов, но нам стоит обратить внимание на управление ожиданиями. Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в ближайшие три-четыре года... Конечно, дроновая защита нужна, но не стеной дронов", — сказал Писториус на Варшавском форуме по безопасности.

Он также добавил, что мыслить и действовать нужно исходя из приоритетов. По словам министра, приоритетной задачей является обеспечение гибкости процессов разработки и закупок, учитывая, как быстро развиваются технологии.

Напомним, в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские дроны. Однако США до сих пор не уверены, что атака была преднамеренной.

Также мы писали, что Украина готова присоединится к инициативе "стена дронов", о чем сказал глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Европейский союз беспилотники Европа дроны Борис Писториус Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
