Україна та Данія розпочали спільні навчання — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський висловився про спільні навчання України та Данії. Українські захисники поділяться досвідом із європейськими колегами у протидії російським дронам.

Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 30 вересня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про навчання України і Данії

За словами українського лідера, військові навчання між країнами можуть стати основою для створення нової системи протидії не лише російським дронам.

"Український досвід — найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "стіни дронів" — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", — сказав Зеленський.

Президент вже заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо першого етапу навчання та дав нові доручення для покращення взаємодії між Україною та країнами Європи.

"Сьогодні головком доповів про перший звіт команди з Данії. Доручив головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", — додав Зеленський.

Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до ініціативи "стіна дронів", яка має на меті посилити обороноздатність Європи.

А також стало відомо, що Україна отримає 2 млрд євро на виробництво дронів від Євросоюзу.