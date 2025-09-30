Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про спільні навчання України та Данії

Зеленський розповів про спільні навчання України та Данії

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:08
Україна та Данія розпочали спільні навчання — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський висловився про спільні навчання України та Данії. Українські захисники поділяться досвідом із європейськими колегами у протидії російським дронам.

Про це глава держави написав у Telegram у вівторок, 30 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про навчання України і Данії

За словами українського лідера, військові навчання між країнами можуть стати основою для створення нової системи протидії не лише російським дронам.

"Український досвід — найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "стіни дронів" — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", — сказав Зеленський.

Президент вже заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо першого етапу навчання та дав нові доручення для покращення взаємодії між Україною та країнами Європи.

"Сьогодні головком доповів про перший звіт команди з Данії. Доручив головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", — додав Зеленський.

Зеленський висловився про навчання України та Данії
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до ініціативи "стіна дронів", яка має на меті посилити обороноздатність Європи.

А також стало відомо, що Україна отримає 2 млрд євро на виробництво дронів від Євросоюзу.

Володимир Зеленський військові навчання Данія Україна дрони
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації