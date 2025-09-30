Відео
Україна
Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей

Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей

Ua en ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:26
Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Під час спілкування лідери обговорили низку важливих міжнародних та безпекових питань.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 30 вересня.

Читайте також:
Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова з Генсекретарем ООН

Одним із ключових пунктів стало питання повернення українських дітей, викрадених Росією. Зеленський повідомив, що Україна готує резолюцію для Генеральної Асамблеї ООН і сподівається на підтримку світової спільноти у цій ініціативі. Проєкт резолюції планується представити вже цього року, а переговори з іншими країнами ведуться для забезпечення максимальної підтримки.

Також обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС, яку наразі контролюють російські окупанти. За словами президента, станція вже сьомий день перебуває без електропостачання, а електромережі пошкоджені внаслідок обстрілів. Зеленський підкреслив важливість того, щоб міжнародна спільнота знала про потенційні наслідки цієї кризи та відреагувала належним чином.

Крім того, у розмові йшлося про ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру. Зеленський назвав її "сильною ініціативою" і підтвердив готовність України сприяти реалізації мирних пропозицій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що протягом вересня українська влада ухвалила п’ять ключових санкційних рішень, які охопили сотні фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії. Глава держави підкреслив важливість тісної координації з міжнародними союзниками та висловив очікування на новий пакет санкцій з боку Європейського Союзу.

Також Зеленський прокоментував спільні навчання України та Данії, зазначивши, що українські захисники передадуть європейським колегам свій практичний досвід у протидії російським безпілотникам.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
