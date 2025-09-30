Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Під час спілкування лідери обговорили низку важливих міжнародних та безпекових питань.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 30 вересня.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова з Генсекретарем ООН

Одним із ключових пунктів стало питання повернення українських дітей, викрадених Росією. Зеленський повідомив, що Україна готує резолюцію для Генеральної Асамблеї ООН і сподівається на підтримку світової спільноти у цій ініціативі. Проєкт резолюції планується представити вже цього року, а переговори з іншими країнами ведуться для забезпечення максимальної підтримки.

Також обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС, яку наразі контролюють російські окупанти. За словами президента, станція вже сьомий день перебуває без електропостачання, а електромережі пошкоджені внаслідок обстрілів. Зеленський підкреслив важливість того, щоб міжнародна спільнота знала про потенційні наслідки цієї кризи та відреагувала належним чином.

Крім того, у розмові йшлося про ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру. Зеленський назвав її "сильною ініціативою" і підтвердив готовність України сприяти реалізації мирних пропозицій.

