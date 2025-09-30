Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував нові санкції проти російського ВПК

Зеленський анонсував нові санкції проти російського ВПК

Дата публікації: 30 вересня 2025 18:48
Україна ввела нові санкції проти РФ і чекає на рішення ЄС — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у вересні ухвалила п’ять санкційних рішень, які торкнулися сотень фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російською агресією. Він наголосив на координації з союзниками та очікуванні нового пакета санкцій від Європейського Союзу.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Санкції проти РФ

Президент повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та радник з питань санкцій Владислав Власюк доповіли про результати роботи. За його словами, лише у вересні було запроваджено санкції проти 166 фізичних та 127 юридичних осіб, серед яких представники російського ВПК, тіньового флоту, енергетичного сектору та пропагандисти. Зеленський наголосив, що санкції також торкнулися проросійських діячів у Молдові та осіб, які співпрацюють з окупантами в Криму.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Лише у вересні ми запровадили п’ять санкційних рішень — проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції. Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що координація з партнерами дозволила ухвалити важливі рішення США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Він зазначив, що Київ чекає на ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС та продовжує співпрацювати з Вашингтоном. Зеленський доручив готувати подовження чинних санкцій і посилювати синхронізацію з партнерами, щоб тиск на Росію залишався ефективним.

Нагадаємо, що нещодавно США зняли санкції з білоруського авіаперевізника "Белавіа" та закликали Мінськ користуватися легальними запчастинами і ремонтувати літаки.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН про відновлення санкцій проти Ірану та наголосив, що Тегеран діє у співпраці з Москвою.

Володимир Зеленський санкції Молдова РНБО Рустем Умєров
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
