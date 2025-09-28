Відео
Головна Новини дня Зеленський привітав рішення ООН відновити санкції проти Ірану

Зеленський привітав рішення ООН відновити санкції проти Ірану

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 16:29
Зеленський підтримав санкції ООН проти Ірану та закликав посилити тиск на Росію
Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки Організації Обʼєднаних Націй стосовно відновлення санкцій проти Ірану. Він також зауважив, що Тегеран діє спільно з Москвою.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 28 вересня.

Санкції проти Ірану

Зеленський зауважив, що протягом тривалого періоду Іран ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерну безпеку.

"Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", — наголосив він.

За його словами, РФ діє в унісон з Іраном, захопивши українську атомну електростанцію з ядерними матеріалами. Москва перетворила Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави розповів, що 23 вересня на ЗАЕС стався блекаут, внаслідок чого станцію відключили від зовнішнього електропостачання.

Згодом глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Запорізька АЕС вже чотири дні поспіль без електрики

Володимир Зеленський Іран санкції ООН Україна ЗАЕС
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
