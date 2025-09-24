Блекаут на ЗАЕС 23 вересня — Зеленський зробив заяву в ООН

Володимир Зеленський виступає в ООН. Фото: Getty Images

На Запорізькій атомній електростанції 23 вересня стався черговий блекаут і її було повністю відключено від зовнішніх ліній електропередач. Подібні ситуації відбуваються, оскільки "інститути слабкі".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук, яка там присутня.

Реакція Зеленського на блекаут на ЗАЕС

Зеленський вважає, що блекаути на Запорізькій АЕС та інші подібні ситуації трапляються, оскільки інститути слабкі. Президент ще рік тому попереджав про ризики аварії через "божевільні дії" Росії.

"На цій асамблеї рік тому я попереджав про ризики радіаційної аварії зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого не змінилося, учора станція зазнала чергового блекауту. Росія не припиняє обстріли навіть поблизу самої станції. Божевілля продовжується, тому що інститути слабкі", — наголосив український лідер.

Що трапилось на ЗАЕС 23 вересня

Міненерго повідомляло, що 23 вересня близько 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. За даними міністерства, це вже десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

"Упродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС", — наголосили у відомстві.

Міненерго також закликало міжнародну спільноту до рішучих дій, зокрема, посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції.

Нагадаємо, 19 вересня 69-та Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію. Вона вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.

Також ми повідомляли, що 17 вересня біля ЗАЕС спалахнула пожежа після артилерійського обстрілу.