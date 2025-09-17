Дим і вибухи поряд із ЗАЕС — що повідомили у МАГАТЕ

Лінії електропередач на ЗАЕС. Фото: УНІАН

На Запорізькій атомній електростанції знову зафіксовано інцидент, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що спостерігачі агентства, які працюють безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції, чули звуки обстрілів у безпосередній близькості до об’єкта і побачили густий чорний дим, що піднімався з трьох різних ділянок неподалік станції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Реклама

Читайте також:

Снаряди впали за кількасот метрів від паливного парку

Представники ЗАЕС повідомили, що кілька артилерійських снарядів впали за межами території підприємства, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива, відомого як паливний парк. Внаслідок цього загорілася суха трава, однак пожежу вдалося оперативно локалізувати.

"Ця інформація узгоджується з власними спостереженнями команди щодо спорадичних обстрілів, які чулися протягом приблизно двох годин з 13:26 за місцевим часом, зокрема три постріли поблизу місця обстрілу близько 14:30. Також було чути стрілянину. Пізніше команда з головної адміністративної будівлі ЗАЕС помітила дим з місць за межами об'єкта. Команда ще не змогла відвідати район повідомленого обстрілу, але завтра вранці звернеться з проханням про це, якщо дозволить ситуація з безпекою", — йдеться у заяві МАГАТЕ.

Наразі повідомлень про жертв чи пошкодження об’єктів станції не надходило. Однак Гроссі наголосив, що подібні події вкотре доводять, що ядерна інфраструктура перебуває під реальною загрозою.

"Те, що колись було практично немислимим – обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об’єктів – стало звичайним явищем під час цієї жахливої ​​війни. Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я знову закликаю до цього сьогодні. Це має припинитися, поки не пізно", — висловився Рафаель Гроссі.

Військова активність зросла й біля інших АЕС в Україні

Окрім того, під час виступу на Генеральній конференції організації, Рафаель Гроссі також зауважив, що команди агентства, які працюють на Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях останнім часом повідомляють про значне зростання військової активності у їхніх регіонах.

Нагадаємо, кілька днів тому Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС уже порушено всі норми ядерної безпеки.

У міністерстві енергетики України зазначали, що на повноцінний запуск ЗАЕС знадобиться декілька років. Окрім того, у відомстві пояснили, чи можуть росіяни підключити ЗАЕС до своєї енергомережі.